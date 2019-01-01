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Доставим цветы в течении 2 часов!

Доставка цветов
в Москве

Доставка букетов будет произведена точно в указанный Вами срок, а высокое качество цветов от Flower Perfect приятно удивит.
Индивидуальные букеты по вашим предпочтениям
Опытные флористы соберут букет
для любого повода
Доставка букетов будет произведена точно в указанный Вами срок, а высокое качество цветов от Flower Perfect приятно удивит.
Бесконтактная доставка
Бесконтактная доставка
по городу, от 2 часов
Открытка в подарок
Открытка в подарок
к каждому букету
Лучшие цены
Лучшие цены
Цветы на любой бюджет!
Гарантия качества
Гарантия качества
100% свежесть! Мы закупаем цветок в день Вашего заказа!
Фото букета
Фото букета
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Хиты продаж
Букет из 51 розы - Черничный мусс
50 см
60 см
Хит
Букет из 51 розы - Черничный мусс
7 400 ₽
Монобукет из пионовидной розы - Крем Брюле
30 см
50 см
-10%
Хит
Монобукет из пионовидной розы - Крем Брюле
5 900 ₽ 6 600 ₽
Монобукет из розовых роз - 101 Роза
65 см
60 см
Хит
Монобукет из розовых роз - 101 Роза
14 500 ₽
Букет из роз и альстромерий - Корпоративный
35 см
50 см
Хит
Букет из роз и альстромерий - Корпоративный
4 900 ₽
201 красная роза
65 см
50 см
Хит
201 красная роза
26 000 ₽
Корзина - Красное чудо
40 см
40 см
Хит
Корзина - Красное чудо
6 500 ₽
Композиция - Приглашение на кофе
25 см
30 см
Хит
Композиция - Приглашение на кофе
8 500 ₽
Букет из роз - Малина со сливками
60 см
70 см
Хит
Букет из роз - Малина со сливками
18 500 ₽
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Новинки
Монобукет из красных роз - Для любимой
25 см
55 см
Новинка
Монобукет из красных роз - Для любимой
2 900 ₽
Букет белоснежных роз - Вайт Охара
25 см
50 см
Новинка
Букет белоснежных роз - Вайт Охара
3 200 ₽
Шляпная коробка из кустовых роз - Красное вино
25 см
30 см
Новинка
Шляпная коробка из кустовых роз - Красное вино
5 500 ₽
Товара временно нет в наличии
Шляпная коробка из роз - Невероятная
30 см
40 см
Новинка
Шляпная коробка из роз - Невероятная
5 000 ₽
201 двухцветная роза
65 см
50 см
Новинка
201 двухцветная роза
25 000 ₽
Подарочный набор из роз и макаронс - Ваниль и малина
20 см
15 см
Новинка
Подарочный набор из роз и макаронс - Ваниль и малина
4 490 ₽
Товара временно нет в наличии
Букет - 51 красная роза
50 см
50 см
Новинка
Букет - 51 красная роза
6 500 ₽
Корзина - Шикарная Охара
50 см
50 см
Новинка
Корзина - Шикарная Охара
33 000 ₽
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Со скидкой
Букет - Без повода
30 см
40 см
-4%
Букет - Без повода
4 500 ₽ 4 700 ₽
Букет - Розовое золото
55 см
60 см
-8%
Букет - Розовое золото
22 900 ₽ 25 000 ₽
Монобукет из пионовидной розы - Крем Брюле
30 см
50 см
-10%
Хит
Монобукет из пионовидной розы - Крем Брюле
5 900 ₽ 6 600 ₽
Шляпная коробка из пиновидных роз - Шампань
25 см
35 см
-16%
Шляпная коробка из пиновидных роз - Шампань
6 000 ₽ 7 200 ₽
Шляпная коробка - Белоснежный люкс
45 см
50 см
-10%
Шляпная коробка - Белоснежный люкс
18 000 ₽ 20 000 ₽
Монобукет из 101 красной розы - Шик
65 см
60 см
-6%
Монобукет из 101 красной розы - Шик
15 500 ₽ 16 500 ₽
Шляпная коробка из белых роз - Атена
35 см
40 см
-8%
Шляпная коробка из белых роз - Атена
6 200 ₽ 6 800 ₽
Букет - Пиония
50 см
50 см
-5%
Букет - Пиония
16 900 ₽ 17 900 ₽
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Заказать цветы в Москве

Порадуйте любимого или близкого человека красивым цветочным букетом. Наши флористы составят его с учетом ваших пожеланий, презентабельно упакуют. Доставка цветов в Москве обойдется вам недорого. У нас можно заказать:

  1. Розы;
  2. Пионы.
  3. Тюльпаны;
  4. Ромашки;

Мы предлагаем купить цветы в Москве по демократичной стоимости. Все букеты собираются из свежесрезанных цветов непосредственно в преддверии доставки. Необычно смотрятся композиции, упакованные в шляпные коробки.

Роскошные букеты поднимают настроение и не увядают на протяжении долгого времени. Изучите наш каталог, чтобы выбрать приглянувшуюся композицию. Вас приятно порадует большой ассортимент, мы предлагаем композиции на любой вкус.

Их составлением занимаются опытные мастера флористики, они задействуют всю имеющуюся фантазию. Составляют букеты, обладающие креативным дизайном.

В нашем магазине можно заказать цветы для любимой девушки, подруги, коллеги, мамы, сестре. Мы предлагаем букеты на различные праздники: день рождения, 8 марта, день влюбленных.

Если вы хотите сделать приятное кому-то из близких, поднять настроение, закажите оригинальный цветочный букет – это беспроигрышный подарок.

Одно из преимуществ доставки цветов в Москве заключается в универсальности такой услуги. В зависимости от предпочтений заказчика и получателя букета, можно составить любую композицию. Просто расскажите, что именно вы хотите сказать своим презентом, и наши флористы создадут букет, который выразит ваши чувства лучше самых красивых слов.

Преимущества доставки цветов в Москве 

Цветы подходят для множества разнообразных поводов, от дня рождения или юбилея до годовщины свадьбы или рождения малыша в семье. Оригинально оформленный букет можно подарить в знак благодарности или извинений, а неожиданные цветы без повода неизменно вызывают восторг и самые приятные чувства.

Но у данной услуги есть и другие плюсы:

  • Купить цветы в Москве бывает достаточно сложно людям, у которых нет свободного времени. Поездка в магазин, дорожные пробки, ожидание подготовки букета – все это длится достаточно долго. Но можно просто заказать букет, не отходя от компьютера или воспользоваться для этого смартфоном, и в назначенное время цветы будут доставлены получателю, а вы сэкономите массу времени;
  • Не всегда бывает возможность лично доставить букет получателю. Например, если вы находитесь в другом городе, просто сделайте заказ, и наш курьер отвезет подарок по указанному адресу;
  • Бывает и так, что красивый и оригинальный букет теряет свой вид, поскольку вы какое-то время возите его с собой в машине, прежде чем он попадет к получателю. В случае с доставкой такие проблемы не возникают. Благодаря соблюдению всех условий, необходимых живым цветам, они доставляются получателю свежими и благоухающими;
  • Возможность сделать анонимный подарок – если даритель хочет сохранить свое имя в тайне, лучшим вариантом станет доставка цветов курьером.

Чтобы заказать букет по своему вкусу, достаточно выбрать розы, пионы или другие цветы в нашем каталоге, определиться с количеством и упаковкой, указать время и адрес доставки.

Почему стоит обратиться в Flower Perfect

  • Мы закупаем цветок в день Вашего заказа, поэтому нам требуется немного времени на сборку букета, тем самым гарантируем свежесть цветов;
  • Мы разработали удобную схему сотрудничества, которая позволяет заказать цветы с доставкой в любое время из любой точки мира;
  • У нас работают флористы высокого уровня, которые помогут Вам подобрать нужную композицию и составят её для Вас в лучшем виде;
  • Мы гарантируем своевременную доставку букета по указанному адресу;
  • Обратившись к нам, Вы подарите своим родным, любимым, друзьям или коллегам не просто букет цветов, а хорошее настроение.

При необходимости заказ цветов может быть осуществлён анонимно. Мы не будем задавать лишних вопросов и просто доставим букет туда, куда Вы нас попросите. К букету можно добавить бесплатную открытку, и написать получателю то, что вы захотите.

Почему стоит обратиться в Flower Perfect

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